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KKTC'de flaş gelişme! Koalisyon ortağı Halkın Partisi hükümetten çekildi

'de hükümet ortağı 'nin (HP) koalisyondan çekilme kararı almasıyla hükümet düştü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.10.2020 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020
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KKTC'de flaş gelişme! Koalisyon ortağı Halkın Partisi hükümetten çekildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Halkın Partisi (HP) hükümetten çekilme kararı aldı.

Hükümetin küçük kanadı HP'nin Parti Meclisi (PM) bu akşam olağanüstü toplandı.

PM'de yapılan oylamada 36'ya 5 oy ile HP'nin hükümetten çekilmesi kararı alındı.

Partinin toplantısına HP'den ayrılarak bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katıldı.

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