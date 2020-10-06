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Son dakika: Yunanistan'dan Kapalı Maraş açıklaması

son dakika haberleri... , Kapalı için "Rum Kesimi Yönetimi'ne tam destek vereceğiz" açıklamasında bulundu. KKTC Başbakanı Tatar'ın Kapalı Maraş'ın açılış tarihini duyurması üzerine, Yunanistan Rum Kesimi'ni destekleyeceğini açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.10.2020 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020
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Son dakika: Yunanistan'dan Kapalı Maraş açıklaması

Yunanistan, Kapalı Maraş için "Rum Kesimi Yönetimi'ne tam destek vereceğiz" açıklamasında bulundu.

YUNANİSTAN SEÇİMİNİ YAPTI

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Ankara'da 46 yıllık hasretin biteceğini açıklamıştı. Tatar Kapalı Maraş'ın perşembe günü yeniden açılacağını duyururken, Yunanistan yine Türk düşmanlığını gözler önüne serdi.

Kapalı Maraş'ın açılmaması için devreye gireceklerini belirten Yunanistan, "Rum Kesimine destek vereceğiz" açıklamasında bulundu.

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