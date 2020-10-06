Jandarma Van'da eylem hazırlığındaki PKK'lı teröristi yakaladı
Afrin'den Türkiye'ye geçtiği ve Van'da terör saldırısı planladığı öğrenilen PKK'lı için harekete jandarma ekibi, büyük bir faciayı önledi. Van'da yakalanan PKK'lı terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Afrin'den gelerek Van'da saldırı hazırlığı yaptığı saptanan PKK'lı terörist, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
EDREMİT'TE KRİTİK OPERASYON
Valilikten yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtilerek şöyle denildi:
"PKK/KCK - PYD/YPG terör örgütünde 2014-2018 yılları arasında Afrin bölgesinde faaliyet gösteren, örgütten aldığı talimatlar doğrultusunda eylem yapmak maksadıyla 2 Eylül'de Van'a geldiği tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 Ekim'de Van'ın Edremit ilçesinde icra edilen operasyon neticesinde yakalanmıştır."
İŞLEMLERİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI
Açıklamada, jandarmadaki işlemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen PKK'lı teröristin tutuklandığı belirtildi.
Teröristin Van T Tipi Cezaevine teslim edildiği kaydedilen açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.