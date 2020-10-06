Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan "Kapalı Maraş" mesajı

Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun zamandır atıl kalarak içimizi sızlatan güzel MARAŞ'ı hakkaniyete ve hukuka uygun bir şekilde açıyoruz." ifadesini kullandı.

Kıbrıs Türk'ü için gece gündüz çalıştıklarını belirten Oktay şunları kaydetti: