04 Ekim 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri "Ermenistan bir terör örgütüdür!" Emekli Tümgeneral Karataş'tan A Haber canlı yayında flaş sözler

"Ermenistan bir terör örgütüdür!" Emekli Tümgeneral Karataş'tan A Haber canlı yayında flaş sözler

A Haber ekranlarında Hitmet Öztürk moderatörlüğünde yayınlanan "" programına canlı yayında konuk olan 'ın 'da çocuk ve kadın gözetmeksizin sivilleri hedef almasını son derece sert sözlerle eleştirdi. Karataş, "Ermenistan kurumsal kimliği oluşmamış bir terör örgütüdür. Ermenistan terör devletidir." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.10.2020 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020
ABONE OL
Ermenistan bir terör örgütüdür! Emekli Tümgeneral Karataş'tan A Haber canlı yayında flaş sözler

A Haber ekranlarında yayınlanan Hikmet Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı "Akşam Ajansı" programına konuk olan Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş, Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan gerilimde Ermenistan'ın kadın ve çocuk gözetmeksizin sivilleri hedef almasını ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ermenistan bir terör örgütüdür! A Haber ekranlarında sivilleri katleden Ermenistana ağır sözler ERMENİSTAN BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR! A HABER EKRANLARINDA SİVİLLERİ KATLEDEN ERMENİSTAN'A AĞIR SÖZLER

HESAPLAŞMA SAHADA OLMALI

Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş Ermenistan'ın savaş suçu işlediğini dile getirirken çatışmanın hesaplaşmasının sahada olacağını vurgu yaptı. Savaş bittikten sonra konuların uluslararası mahkemelere taşınacağını belirten Karataş, başta Başkan Erdoğan olmak üzere Azerbaycanlı yetkililerin de sivillere yapılan saldırıları kayıt altına aldığını söyledi.

RAPORLAR BM'YE SUNULMALI

Kayıt altına alınan bu raporların kısa süre içinde Birleşmiş Milletler'e gönderilmesinin uygun olacağını belirten Beyazıt Karataş, bu raporların BM nezninde mutlaka karşılığının olacağını ifade etti.

ERMENİSTAN TERÖR ÖRGÜTÜDÜR!

Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş, Ermenistan sınır tanımaz şekilde sivilleri öldürmesine yönelik ise "Ermenistan kurumsal kimliği oluşmamış bir terör örgütüdür. Ermenistan terör devletidir." ifadesini kullandı.

Son dakika: Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan Mingeçevir ve Tertere saldırdı! Yaralılar var SON DAKİKA: AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI: ERMENİSTAN MİNGEÇEVİR VE TERTER'E SALDIRDI! YARALILAR VAR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA