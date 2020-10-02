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Trump Covid-19'a yakalandı 'kıyamet günü uçakları' peş peşe havalandı

Dünya genelinde 34 milyondan fazla insanı etkileyen ve 1 milyondan fazla insanın ise hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalığı en çok ABD'yi sarstı. ABD'de 7 milyondan fazla insan enfekte olurken ölenlerin sayısı ise 200 bini aştı. Dünya ABD'den gelen son dakika haberiyle sarsıldı. ABD Başkanı Donald Trump ve eşinin Covid-19 test sonuçlarını pozitif çıktı. Bu gelişmenin ardından ABD semanlarında 'kıyamet günü uçakları' olarak bilenen E-6B Mercury uçakları peş peşe havalandı.

Peki bu ne anlama geliyor? ABD kim ya da kimlere ne mesaj vermek istiyor? Yanıtı haberimizde...

Giriş Tarihi: 02.10.2020 16:53 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 17:16
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Trump Covid-19'a yakalandı 'kıyamet günü uçakları' peş peşe havalandı

ABD Başkanı Donald Trump eşi Melania Trump ile birlikte yaptırdığı koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Tüm dünya bu habere kilitlenirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Rusya lideri Vladimir Putin'e dünya liderleri geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca ABD'de açıklamanın ardından "Kıyamet Günü Uçakları" olarak adlandırılan E-6B Mercury uçakları havalandı.

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Trump Covid-19'a yakalandı 'kıyamet günü uçakları' peş peşe havalandı

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi ile eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Trump Covid-19'a yakalandı 'kıyamet günü uçakları' peş peşe havalandı

Açıklamasında Trump, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullandı.

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Trump Covid-19'a yakalandı 'kıyamet günü uçakları' peş peşe havalandı

Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada da Trump'ın doktoru Sean Conley'nin söz konusu testlerle ilgili resmi açıklaması paylaşıldı.

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Trump Covid-19'a yakalandı 'kıyamet günü uçakları' peş peşe havalandı

Açıklamada, Trump ile eşi Melania Trump'ın son yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bilgisine yer verildi.