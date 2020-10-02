Trump Covid-19'a yakalandı 'kıyamet günü uçakları' peş peşe havalandı

Dünya genelinde 34 milyondan fazla insanı etkileyen ve 1 milyondan fazla insanın ise hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalığı en çok ABD'yi sarstı. ABD'de 7 milyondan fazla insan enfekte olurken ölenlerin sayısı ise 200 bini aştı. Dünya ABD'den gelen son dakika haberiyle sarsıldı. ABD Başkanı Donald Trump ve eşinin Covid-19 test sonuçlarını pozitif çıktı. Bu gelişmenin ardından ABD semanlarında 'kıyamet günü uçakları' olarak bilenen E-6B Mercury uçakları peş peşe havalandı.

Peki bu ne anlama geliyor? ABD kim ya da kimlere ne mesaj vermek istiyor? Yanıtı haberimizde...