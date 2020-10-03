Dünyada iyileşen koronavirüs vaka sayısı 26 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 26 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 26 milyon 22 bin 257 kişi iyileşti.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke şöyle sıralandı: Hindistan (5 milyon 501 bin 813), ABD (4 milyon 782 bin 593), Brezilya (4 milyon 232 bin 593), Rusya (975 bin 859) ve Kolombiya (753 bin 953).

TÜRKİYE'NİN VERİLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'de de virüs bulaşan 283 bin 868 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 34 milyonu geçerken 1 milyon 35 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.