ABD'de F-35 savaş uçağı düştü

ABD'de havada yakıt ikmali sırasında kanadı tanker uçağına çarpan F-35 savaş uçağı, boş araziye düştü. Pilotun fırlatma koltuğu ile kurtulduğu bildirildi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde havada KC-130 tipi tanker uçağından yakıt ikmali yapan F-35 tipi savaş uçağının kanadı, tanker uçağına çarptı. F-35, Imperial İlçesi yakınlarında boş araziye düştü.

ABD medyası, pilotun fırlatma koltuğu ile kazadan yaralı kurtulduğunu ve hastanede tedavisinin sürdüğünü duyurdu. Uçağın düşme anları ise saniye saniye amatör kameralara yansıdı.