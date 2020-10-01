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ABD'de F-35 savaş uçağı düştü

’nin Kaliforniya eyaletinde havada yakıt ikmali yapan bir savaş uçağının kanadı, taneker uçağına çarptı. F-35 savaş uçağı, kaza sonrası boş araziye döndü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.10.2020
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ABD'de F-35 savaş uçağı düştü

ABD'de havada yakıt ikmali sırasında kanadı tanker uçağına çarpan F-35 savaş uçağı, boş araziye düştü. Pilotun fırlatma koltuğu ile kurtulduğu bildirildi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde havada KC-130 tipi tanker uçağından yakıt ikmali yapan F-35 tipi savaş uçağının kanadı, tanker uçağına çarptı. F-35, Imperial İlçesi yakınlarında boş araziye düştü.

ABD medyası, pilotun fırlatma koltuğu ile kazadan yaralı kurtulduğunu ve hastanede tedavisinin sürdüğünü duyurdu. Uçağın düşme anları ise saniye saniye amatör kameralara yansıdı.

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