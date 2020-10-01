İran'da vatandaşlar Azerbaycan için sokaklara döküldü

Tebriz şehir merkezinde bir araya gelen göstericiler, "Karabağ bizimdir, bizim olacak", "Ya Karabağ ya ölüm" ve "Haykırıyorum, haykırıyorum ben Türküm" sloganları atarak, Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın yanında olduklarını ilan ettiler.