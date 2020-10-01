01 Ekim 2020, Perşembe
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İran'da vatandaşlar Azerbaycan için sokaklara döküldü

İşgalci askerlerinin saldırılarına aynı şiddette karşılık veren 'a destek gelmeye devam ediyor. ’ın Tebriz ve Erdebil şehirlerinde vatandaşlar Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarılması için Azerbaycan’a destek yürüyüşü düzenlendi. Yürüşlerde "Azerbaycan milleti çekemez bu illeti, Karabağ bizimdir bizim olacak" gibi sloganlar atıldı.

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Giriş Tarihi: 01.10.2020 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020
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İran'da vatandaşlar Azerbaycan için sokaklara döküldü

'ın Tebriz ve Erdebil şehirlerinde 'a destek yürüyüşü düzenlendi.

Azerbaycan- cephe hattında Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı karşı saldırı başarıyla devam ederken, Azerbaycan'a destek yürüyüşleri sürüyor.

İran sokakların Ya Karabağ ya ölüm sloganları... İRAN SOKAKLARIN "YA KARABAĞ YA ÖLÜM" SLOGANLARI...

"YA KARABAĞ YA ÖLÜM"

İran'ın iki büyük Türk şehri olan Tebriz ve Erdebil'de Azerbaycan'a destek yürüyüşü düzenlendi.

Tebriz şehir merkezinde bir araya gelen göstericiler, "Karabağ bizimdir, bizim olacak", "Ya Karabağ ya ölüm" ve "Haykırıyorum, haykırıyorum ben Türküm" sloganları atarak, Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın yanında olduklarını ilan ettiler.

Göstericiler ayrıca, ellerinde Azerbaycan bayrağı taşırken, Ermenistan bayrağını ise ateşe verdiler.

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