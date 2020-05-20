Koronavirüs F-35'i de etkiledi! F-35 üretimi gecikecek
Koronavirüs salgını küresel ekonomiyi etkilediği gibi dünyanın dikkatle takip ettiği F-35'lerin üretimini de etkiledi. ABD'li savunma devi Lockheed Martin, F-35 uçaklarının teslimatı ile ilgili belirledikleri hedefe ulaşamayacaklarını açıkladı.
ABD'li savunma devi Lockheed Martin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası başlattıkları yeni çalışma programı nedeniyle 2020'de F-35 uçaklarının teslimatı ile ilgili belirledikleri hedefe ulaşamayacaklarını açıkladı.
ÜRETİM YAVAŞLATILIYOR
Şirketten yapılan açıklamada, Lockheed Martin ile Uluslararası Makinist ve Havacılık Çalışanları Sendikasının yeni çalışma düzeni konusunda anlaşmaya vardıkları duyuruldu. Anlaşmaya göre, 23 Mayıs'tan itibaren şirketin Teksas eyaletindeki tesislerinde 2 bin 500 çalışan, 3 grup halinde vardiyaya alınacak, iki hafta çalışıp bir hafta ücretli izne çıkarılacak. Bu değişiklikle şirketin tedarikçilerden kaynaklı gecikmeler nedeniyle yavaşlayan iş hacmine göre personel çalıştırılmasını ve kalifiye iş gücünü kaybetmemesini sağlayacağı kaydedildi.
Yeni çalışma düzeninin üç haftada bir tekrar değerlendirileceği ifade edilen açıklamada, bu durumun F-35 uçaklarının teslimatında nasıl bir gecikmeye yol açacağı belirtilmedi.
Amerikan medyasına konuşan Lockheed Martin'in F-35 Programı Direktörü Gregory Ulmer, yeni çalışma düzeni ve yaşanan gecikmelerle 2020 için belirledikleri teslimat hedefinin 18 veya 24 uçak altına düşebileceklerini söyledi.
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