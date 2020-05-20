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Son dakika: ABD’de F-35 uçağı düştü

Son dakika haberi... Hava Kuvvetlerine bağlı bir tipi savaş uçağının Florida’da düştüğü bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
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ABD’DE BÜYÜK ŞOK! F-35 UÇAĞI DÜŞTÜ
Florida'da Eglin Üssü'nden yapılan açıklamada, 58. filoya bağlı uçağının rutin bir uçuş sırasında yerel saatle 21:30 sularında inmek üzere iken düştüğü kaydedildi.

GEÇEN HAFTA AYNI ÜSTEN HAVALANAN F-22 DÜŞMÜŞTÜ
Uçağın pilotunun koltuk fırlatma yöntemi ile kurtulduğu belirtilen açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Geçen hafta da aynı üsten havalanan bir F-22 Raptor tipi savaş uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düşmüştü. Hava Kuvvetlerinin en pahalı uçaklarının aynı üste kısa bir süre aralıkla düşmesi dikkat çekti.

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