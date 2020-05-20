Son dakika: ABD’de F-35 uçağı düştü
Son dakika haberi...ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir F-35A tipi savaş uçağının Florida’da düştüğü bildirildi.
Florida'da Eglin Hava Kuvvetleri Üssü'nden yapılan açıklamada, 58. filoya bağlı F-35A uçağının rutin bir uçuş sırasında yerel saatle 21:30 sularında inmek üzere iken düştüğü kaydedildi.
GEÇEN HAFTA AYNI ÜSTEN HAVALANAN F-22 DÜŞMÜŞTÜ
GEÇEN HAFTA AYNI ÜSTEN HAVALANAN F-22 DÜŞMÜŞTÜ
Uçağın pilotunun koltuk fırlatma yöntemi ile kurtulduğu belirtilen açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Geçen hafta da aynı üsten havalanan bir F-22 Raptor tipi savaş uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düşmüştü. ABD Hava Kuvvetlerinin en pahalı uçaklarının aynı üste kısa bir süre aralıkla düşmesi dikkat çekti.
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