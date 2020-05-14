Trump'tan F-35 hakkında kritik Türkiye itirafı!
ABD Başkanı Donald Trump, F-35'lerin ana gövdesinin Türkiye'de üretildiğini hatırlatarak bir itirafta bulundu. ABD Başkanı Trump, "Size F-35 parçalarını vermiyoruz' deseler ne yapacağız?" yorumunda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Fox Business kanalında Maria Bartiromo'ya verdiği mülakatta, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Çin'in, Kovid-19 salgınının küresel bir hale gelmesinden sorumlu olduğunu savunan Trump, "Çin'e karşı atabileceğimiz birçok adım var. Çin ile tüm ilişkileri kesebilirdik. O zaman da 500 milyar dolar kar ederdik." dedi.
Trump, ABD'nin tedarik zinciri noktasında da Çin'e ve diğer ülkelere bağlılığının olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Tüm ürünlerimizi ABD'de üretmeliyiz." diye konuştu.
TÜRKİYE VE F-35'İ ÖRNEK GÖSTERDİ
ABD'nin tedarik zincirinin dışa bağımlılığı konusunda da Trump, "dünyadaki en iyi savaş uçağı" olarak nitelendirdiği F-35'lerin Türkiye'de ve dünyanın diğer bölgelerinde üretilmesini örnek gösterdi.
Trump, "F-35'lerin ana gövdesi Türkiye'de üretiliyor ve Türkiye'den gönderiliyor. Şimdi Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, ama ya olmasa ne olacak? 'Size F-35 parçalarını vermiyoruz' deseler ne yapacağız?" yorumunda bulundu.
ABD yönetimi, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi almasının ardından, geçen yıl temmuz ayında Türkiye'nin F-35 programından çıkarılacağını açıklamıştı. Buna rağmen Trump'ın Türkiye'nin hala F-35 parçalarını temin ettiğini söylemesi kafa karışıklığına yol açtı.
Türkiye, 2002'den beri F-35 programının resmi ortağı olmuş ve ortaklık anlaşmasında Türkiye'nin 100 adet F-35 A tipi uçak satın alacağı kaydedilmişti. Türkiye'nin programdan resmi olarak çıkarılma süreci ise henüz tamamlanmadı.
TRUMP VE FAUCİ ARASINDA 'OKULLARIN AÇILMASI' ÇATLAĞI
Trump ayrıca, Kovid-19 salgınına rağmen ülkedeki okulların açılması konusunda, Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü üyesi de olan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci ile aynı fikirde olmadığını söyledi.
Fauci'nin daha önce kendisinin Çin'e sınırları kapatma kararına da karşı çıktığını ancak bu sayede binlerce ABD'linin hayatını kurtulduğunu kaydeden Trump, "Okulları açmalı ve ülkemizi eski haline kavuşturmalıyız. Bunu güvenli ama en hızlı şekilde yapmalıyız. Bu şekilde devam edemeyiz. Fauci ile okulların açılması konusunda kesinlikle aynı fikirde değilim." diye konuştu.
Trump, salgının ardından ekonominin eskisinden daha da iyi olacağına inandığını vurgulayarak, "Yine de kaybedilen canları geri getiremeyiz. Salgından dolayı ölü sayısının 100 bini bulacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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