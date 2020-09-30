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Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili Azerbaycan'a destek verdi Ermenistan'ın zoruna gitti

Topraklarını işgalci 'dan savunan 'a bir destek de eski Cumhurbaşkanı 'den geldi. Saakaşvili'nin Azerbaycan paylaşımı Ermeni bakanın zoruna gitti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.09.2020 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020
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Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili Azerbaycan'a destek verdi Ermenistan'ın zoruna gitti

Ermenistan, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne destek veren eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin fahri doktora unvanı iptal etti.

GERÇEKLERİ HAYKIRDI

Ukrayna'da Ulusal Reform Konseyi'ne bağlı Reform İcra Komitesinin başkanlığını yürüten eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne destek verdi. Saakaşvili, Gürcüce ve İngilizce yayınladığı mesajında, "Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın egemen toprağı ve bu gerçeği hiçbir şey değiştirmeyecek" dedi.

ERMENİ BAKANIN ZORUNA GİTTİ

Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Arayik Harutyunyan ise sosyal medya paylaşımında, Saakaşvili'nin Erivan Devlet Üniversitesi'ndeki fahri doktora unvanının iptal edilmesi talebinde bulundu. Saakaşvili Ermenistan'da devlet 'onur nişanı'na da layık görülmüştü.

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