Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili Azerbaycan'a destek verdi Ermenistan'ın zoruna gitti
Topraklarını işgalci Ermenistan'dan savunan Azerbaycan'a bir destek de Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'den geldi. Saakaşvili'nin Azerbaycan paylaşımı Ermeni bakanın zoruna gitti.
Ermenistan, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne destek veren eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin fahri doktora unvanı iptal etti.
GERÇEKLERİ HAYKIRDI
Ukrayna'da Ulusal Reform Konseyi'ne bağlı Reform İcra Komitesinin başkanlığını yürüten eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne destek verdi. Saakaşvili, Gürcüce ve İngilizce yayınladığı mesajında, "Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın egemen toprağı ve bu gerçeği hiçbir şey değiştirmeyecek" dedi.
ERMENİ BAKANIN ZORUNA GİTTİ
Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Arayik Harutyunyan ise sosyal medya paylaşımında, Saakaşvili'nin Erivan Devlet Üniversitesi'ndeki fahri doktora unvanının iptal edilmesi talebinde bulundu. Saakaşvili Ermenistan'da devlet 'onur nişanı'na da layık görülmüştü.