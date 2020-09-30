30 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Azerbaycan Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi

Azerbaycan Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi

'ın alçak saldırısının ardından düşman unsurları bombalamaya devam ediyor. Ermenistan'a ait tankları imha eden Azerbaycan, Ermenistan'ın bir taburunun sancağını ele geçirdiği belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.09.2020
ABONE OL
Azerbaycan Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi

Azerbaycan ordusu, ülkenin topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda Ermenistan ordusunun taarruz taburunun sancağını ele geçirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugün Ağdere (Madagiz) yönündeki çatışmada bozguna uğratılan Ermenistan Ordusunun 6. Dağ Alayına yardıma gelen 193. Taarruz Taburunun sancağı ve evrakları ele geçirildi." bilgisi verildi.

ERMENİSTAN TANKI İMHA EDİLDİ

Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda Ermenistan ordusu kayıp vermeye devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugün saat 17:30'a kadar cephenin farklı yönlerinde düşmanın 1 Uragan roketatar sistemi, 2 OSA hava savunma sistemi, 4 BM-21 Grad roketatarı, 1 piyade savaş aracı, 16 tankı, 4 D-20 obüs topu ve 2 kamyonu imha edildi." bilgisi verildi.

Bakanlık, Ermenistan ordusunun tank, top ve füze sistemlerine düzenlenen saldırıların havadan çekilmiş görüntülerini de paylaştı.

Azerbaycan Ermenistana ait tank ve füzeleri imha etti AZERBAYCAN ERMENİSTAN'A AİT TANK VE FÜZELERİ İMHA ETTİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA