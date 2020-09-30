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İran Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan ve Ermenistan geriliminde PKK, PEJAK ve Suriyeli militanlar...

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü , ve geriliminde terör örgütü , ve Suriyeli militanların İran’ı tehdit etmelerine izin vermeyeceklerini söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.09.2020 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020
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İran Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan ve Ermenistan geriliminde PKK, PEJAK ve Suriyeli militanlar...

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade gerçekleştirdiği basın toplantısında terör örgütü PKK, PKK'nın İran kanadı PEJAK ve Suriye'den militanların Azerbaycan ve Ermenistan sınırlarına gönderilip gönderilmediğine yönelik sorulan soruya yanıt verdi.

"AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN GERİLİMİNDE..."

Hatipzade, Azerbaycan ve Ermenistan sınırlarına terör örgütlerinin gönderildiğine ilişkin iddialarının henüz netlik kazanmadığını belirterek, "Azerbaycan ve Ermenistan geriliminde terör örgütü PKK, PEJAK ve Suriye'den militanların İran'ı tehdit etmelerine izin vermeyeceğiz" dedi.

Bölgedeki gerilimin Kafkasya'ya taşınmaması gerektiğini belirten Hatipzade, "Bölgedeki gerilim Kafkasya'ya taşınırsa, bu Karabağ'dan daha büyük bir soruna neden olur" diye konuştu.

Azerbaycan Ordusu mu daha güçlü? Ermenistan Ordusu mu daha güçlü? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın yorumladı AZERBAYCAN ORDUSU MU DAHA GÜÇLÜ? ERMENİSTAN ORDUSU MU DAHA GÜÇLÜ? PROF. DR. MESUT HAKKI CAŞIN YORUMLADI

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