Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarının arkasındaki Macron Azerbaycan'ın gücünü kabul etti

MACRON'DAN ERMENİSTAN'A DESTEK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Dağlık Karabağ politikasını eleştirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı, Letonya'daki temasları kapsamında düzenlenen basın toplantısında Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden Dağlık Karabağ kriziyle ilgili bir soruya, Türkiye'nin müdahalesini "düşüncesiz ve tehlikeli" olduğunu belirterek Ermenistan için endişeli olduklarını söyledi.