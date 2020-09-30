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Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarının arkasındaki Macron Azerbaycan'ın gücünü kabul etti

'ın pazar günü sivilleri hedef alan saldırının arkasındaki aktörlerinden olan Emmanuel Macron, Ermenistan için endişeli olduğunu söyledi. Macron, "'den bu konuda yapılan politik açıklamaları dinledim. Bunların düşüncesiz ve tehlikeli olduğunu düşünüyorum." dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.09.2020 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020
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Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarının arkasındaki Macron Azerbaycan'ın gücünü kabul etti

Yıllardır gerilimin yüksek olduğu - hattında sorunu, yeniden patlak verdi. Azerbaycan'a karşı geçtiğimiz günlerde Ermenistan'dan başlayan saldırı kısa sürede alevlendi.

Azerbaycan'ın karşılık verdiği ve uluslararası kamuoyunun korkuyla izlediği olaylar devam ediyor. Sivillerin yaşadığı köylere yönelik düzenlenen saldırılar nedeniyle masum insanların hayatını kaybetmesinin ardından Azerbaycan ordusu, Türk SİHA'larını havalandırarak, işgalci Ermenileri köşeye sıkıştırdı.

MACRON'DAN ERMENİSTAN'A DESTEK

Emmanuel Macron, 'nin Dağlık Karabağ politikasını eleştirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı, 'daki temasları kapsamında düzenlenen basın toplantısında Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden Dağlık Karabağ kriziyle ilgili bir soruya, Türkiye'nin müdahalesini "düşüncesiz ve tehlikeli" olduğunu belirterek Ermenistan için endişeli olduklarını söyledi.

"TÜRKİYE'NİN AÇIKLAMALARI DAĞLIK KARABAĞ'IN ALINMASINI MEŞRU KILAR"

Macron, yaptığı açıklamada "Türkiye'den bu konuda yapılan politik açıklamaları dinledim. Bunların düşüncesiz ve tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Fransa'nın temkinli ve Minks grubu içindeki tarafsız rolü gözönünde bulundurulduğunda Türkiye'nin savaşçıl açıklamaları nedeniyle özellikle de Ermenistan'a yönelik büyük endişe içindeyiz. Türkiye'nin açıklamaları, Dağlık Karabağ'ın alınmasını meşru gösterir nitelikte." ifadelerini kullandı.

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