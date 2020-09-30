Paris'te büyük patlama sesleri! Paris polisi açıkladı: Sonik patlama

Fransa'nın başkenti Paris'ten önemli bir haber geldi. Reuters haber ajansı kent genelinde hissedilen büyük bir patlama meydana geldiğinin duyurdu.

Fransa'da yayın yapan BFM TV, ses hızını geçen bir uçağın neden olduğu sonik patlama nedeniyle şiddetli seslerin duyulduğunu söyledi. Görgü tanıkları binaların sallandığını ve sesin tüm Paris'ten duyulduğunu açıkladı. Şehirde yangın ya da duman görülmediği de gelen bilgiler arasında.

PARİS'TE HAREKETLİ GÜNLER

Fransa'nın başkenti geçtiğimiz haftadan beri hareketli günler yaşıyor. Paris'in simge yapılarından Eyfel Kulesi'nde geçen hafta bombalı saldırı ihbarı yapılmıştı. Yapılan incelemelerin ardından ihbarın asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ayrıca Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun eski binasına bıçaklı saldırı düzenlenmişti. Cuma günü düzenlenen saldırıda iki kişi ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili yedi kişi gözaltına alınmıştı.