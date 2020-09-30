Ayasofya Cami’nde namaz kılanlara hakaret eden şahsın hapsi istendi!

"PİŞMANIM" DEMİŞTİ...

Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilip gözaltına alınan Miraç K., emniyetteki ifadesinde, paylaşımından tepki gördüğünü ve hesabını kapattığını ve pişman olduğunu söyledi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hakaret paylaşımı yapan Miraç K. hakkında 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf, dini mezhep, cinsiyeti bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' iddiasıyla iddianame hazırladı. Savcı tarafından 1 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.