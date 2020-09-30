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Ayasofya Cami’nde namaz kılanlara hakaret eden şahsın hapsi istendi!

polisi, Twitter üzerinden ’nde Cuma namazı kılanlara hakaret eden Miraç K. isimli kişiyi tespit etti. Şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlanırken 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.09.2020 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020
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Ayasofya Cami’nde namaz kılanlara hakaret eden şahsın hapsi istendi!

ekipleri, Twitter hesabı üzerinden 'nde Cuma namazı kılanlara hakaret eden Miraç K. isimli kişiyi tespit etti.

Siber Suçlar şube ekipleri tarafından hazırlanan araştırma raporunda Miraç K.'nın cami önünde toplanan vatandaşlar için "Ne kadar kediye, köpeğe, çoluğa çocuğa tecavüz etme potansiyeli olan varsa hepsi toplanmış" şeklindeki paylaşımını dosyaya koydu.

"PİŞMANIM" DEMİŞTİ...

Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilip gözaltına alınan Miraç K., emniyetteki ifadesinde, paylaşımından tepki gördüğünü ve hesabını kapattığını ve pişman olduğunu söyledi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hakaret paylaşımı yapan Miraç K. hakkında 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf, dini mezhep, cinsiyeti bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' iddiasıyla iddianame hazırladı. Savcı tarafından 1 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

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