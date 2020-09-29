Son dakika: Azerbaycan'ın sivil şehitlerinin sayısı yüseldi
Ermenistan'ın saldırılarının ardından Azerbaycan'da hayatını kaybeden sivillerin sayısının arttığı açıklandı. Yaralı sayısının 35 olduğu ifade edilirken, şehit olan sivil sayının 12'ye çıktığı belirtildi.
Ermenistan ordusunun Azerbaycan'daki sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 12'ye, yaralı sayısı 35'e yükseldi.
SİVİLLERE SALDIRILAR DEVAM EDİYOR
Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermeni güçlerinin saldırısı sonucu 1 sivilin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.
Açıklamada, farklı bölgelerdeki sivil yerleşim birimlerine yapılan saldırılarda da Azerbaycanlı 2 sivilin yaralandığı ifade edildi.
ŞEHİT SAYISI ARTTI
Son verilerle hayatını kaybeden sivil sayısı 12'ye, yaralı sayısı 35'e çıktı.
Başsavcılık, Ermenistan ordusunun 27-29 Eylül'de gerçekleştirdiği saldırılarda 66 konut ve 8 kamu binasının kullanılamaz hale geldiğini de duyurdu.
Olaylarla ilgili savcılık çalışanlarının savaş ortamında mümkün olan soruşturmayı yürüttüğü ve hasar tespit çalışmalarının yapıldığı kaydedildi.