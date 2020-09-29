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Son dakika: Azerbaycan'ın sivil şehitlerinin sayısı yüseldi

'ın saldırılarının ardından 'da hayatını kaybeden sivillerin sayısının arttığı açıklandı. Yaralı sayısının 35 olduğu ifade edilirken, şehit olan sivil sayının 12'ye çıktığı belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.09.2020
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Son dakika: Azerbaycan'ın sivil şehitlerinin sayısı yüseldi

Ermenistan ordusunun Azerbaycan'daki sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 12'ye, yaralı sayısı 35'e yükseldi.

SİVİLLERE SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermeni güçlerinin saldırısı sonucu 1 sivilin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, farklı bölgelerdeki sivil yerleşim birimlerine yapılan saldırılarda da Azerbaycanlı 2 sivilin yaralandığı ifade edildi.

ŞEHİT SAYISI ARTTI

Son verilerle hayatını kaybeden sivil sayısı 12'ye, yaralı sayısı 35'e çıktı.

Başsavcılık, Ermenistan ordusunun 27-29 Eylül'de gerçekleştirdiği saldırılarda 66 konut ve 8 kamu binasının kullanılamaz hale geldiğini de duyurdu.

Olaylarla ilgili savcılık çalışanlarının savaş ortamında mümkün olan soruşturmayı yürüttüğü ve hasar tespit çalışmalarının yapıldığı kaydedildi.

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