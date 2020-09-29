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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kuveyt Emiri es-Sabah için taziye mesajı

Son dakika haberleri... Başkan yaptığı açıklamada, "Vefat haberinden derin üzüntü duyduğum 'a Allah'tan rahmet, Kuveyt halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.09.2020 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kuveyt Emiri es-Sabah için taziye mesajı

Başkan Erdoğan, "Vefat haberinden derin üzüntü duyduğum Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Allah'tan rahmet, Türk milleti adına dost ve kardeş Kuveyt halkına başsağlığı diliyorum." açıklamasında bulundu.

ABD'DE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Katar Emiri Sabah, ABD'de uzun süredir tedavi görüyordu. Katar Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah 91 yaşında hayatını kaybetti.

Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah 1929 yılında Kuveyt'te doğdu. 29 Ocak 2006 tarihinde Milli Meclisi'nin onayıyla başa geçti. Şeyh Sabah eski Kuveyt Emirlerinden Şeyh Ahmed el-Cabir el-Sabah'ın dördüncü oğludur ve şu anda El-Sabah ailesinin başıydı.

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