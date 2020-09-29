29 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: THY Azerbaycan uçuşlarının iptal edildiğine yönelik iddiaları yalanladı

Son dakika: THY Azerbaycan uçuşlarının iptal edildiğine yönelik iddiaları yalanladı

Son dakika... Türk Hava Yolları (), 'a tarifeli uçuşların iptal edildiğine yönelik bilgilerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.09.2020 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020
ABONE OL
Son dakika: THY Azerbaycan uçuşlarının iptal edildiğine yönelik iddiaları yalanladı

SON DAKİKA HABERİ: THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından ,Türkiye ile Azerbaycan arasındaki devam eden tarifeli seferlere ilişkin açıklama yaptı.

Üstün, "Dost ve kardeş ülke, can Azerbaycan'a olan uçuşlarımız planlandığı şekilde devam etmektedir. Bazı sosyal medya kanallarında, uçuşlarımızın iptal edildiğine dair paylaşılan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Ordusu mu daha güçlü? Ermenistan Ordusu mu daha güçlü? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın yorumladı AZERBAYCAN ORDUSU MU DAHA GÜÇLÜ? ERMENİSTAN ORDUSU MU DAHA GÜÇLÜ? PROF. DR. MESUT HAKKI CAŞIN YORUMLADI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA