Rusya koronavirüs ilacı Avifavir’i tescilledi! Tarih belli oldu...

RUSYA'DA KOVİD-19 VAKA SAYISI 1 MİLYON 122 BİNİ GEÇTİ

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 122 bin 241'e, ölü sayısı 19 bin 799'a yükseldi. Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 431 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 122 bin 241'e çıktı. Artan günlük vaka sayısı 13 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeye geldi.