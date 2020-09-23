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Alman mahkemesinden "ezan" kararı! Dini özgürlük...

’da Münster kenti cami hoparlöründen ezan okunmasından rahatsız olan bir çiftin açtığı davada, “Ezan okunması dini özgürlüktür” diyerek çifti haksız buldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.09.2020 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020
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Alman mahkemesinden ezan kararı! Dini özgürlük...

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Oer-Erkenschwick kasabasında bir çift, cami hoparlöründen ezan okunmasından rahatsız oldukları gerekçesiyle dava açmıştı. Bugün görülen davada Münster kenti Yüksek İdari Mahkemesi, söz konusu çifti haksız buldu. "Ezan okunmasının dini özgürlük olduğunu" belirten mahkeme, cami lehine karar verdi. Mahkeme kararının, Oer-Erkenschwick'teki tüm camileri kapsayacağı ifade edildi.

Çift, cami hoparlöründen ezan okunmasından rahatsız oldukları gerekçesiyle ezan okunmaması için mahkemeye dava açmıştı.

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