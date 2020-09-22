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Rusya'dan "Sputnik V" açıklaması! "Geliştirdiğimiz aşıdan oldukça eminiz"
Rusya'da "Sputnik V" aşı projesini finanse eden devlet fonu başkanı Kirill Dmitriev, Reuters'e verdiği özel röportajda, Rusya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından çok emin olduğunu ve herhangi bir terslik olması durumunda alıcılardan koruma istemediklerini ve yasal sorumluluğu paylaşacaklarını açıkladı.
Giriş Tarihi: 22.09.2020 22:30 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 22:33
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