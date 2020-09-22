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Rusya'dan "Sputnik V" açıklaması! "Geliştirdiğimiz aşıdan oldukça eminiz"

Rusya'da "Sputnik V" aşı projesini finanse eden devlet fonu başkanı Kirill Dmitriev, Reuters'e verdiği özel röportajda, Rusya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından çok emin olduğunu ve herhangi bir terslik olması durumunda alıcılardan koruma istemediklerini ve yasal sorumluluğu paylaşacaklarını açıkladı.

Giriş Tarihi: 22.09.2020 22:30 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 22:33
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Rusya'dan Sputnik V açıklaması! Geliştirdiğimiz aşıdan oldukça eminiz

200'ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle dünya genelinde vaka sayısı 32 milyona yaklaştı, ölü sayısı ise 970 bini aştı.

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Rusya'dan Sputnik V açıklaması! Geliştirdiğimiz aşıdan oldukça eminiz

Küresel salgını durmak için düzinelerce aday insanlar üzerinde test edilirken; pazar payını ele geçirmeyi amaçlayan şirketler, yan etkilere karşı olan sorumluluğu önemli bir savaş alanı olarak görüyor.

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Rusya'dan Sputnik V açıklaması! Geliştirdiğimiz aşıdan oldukça eminiz

Dünyanın dört bir yanındaki aşı geliştiricileri, potansiyel bir aşı geliştirme sürecini yıllardan aylara sıkıştırıldığı için söz konusu aşıların olası yan etkileri artıyor ve bu durum beklenmedik sonuçların riskini yükseltiyor.

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Rusya'dan Sputnik V açıklaması! Geliştirdiğimiz aşıdan oldukça eminiz

Bu yüzden hükümetler ve ilaç şirketleri arasındaki tazminat talepleri, tedarik anlaşması müzakerelerinde kilit nokta haline geliyor.

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Rusya'dan Sputnik V açıklaması! Geliştirdiğimiz aşıdan oldukça eminiz

Örneğin; Oxford Üniversitesi ile bir aşı geliştiren İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca'ya tedarik anlaşmaları imzaladığı birçok ülke tarafından gelecekteki sorumluluk taleplerine karşı tam koruma verildiği açıklandı.