Rusya'dan "Sputnik V" açıklaması! "Geliştirdiğimiz aşıdan oldukça eminiz"

Rusya'da "Sputnik V" aşı projesini finanse eden devlet fonu başkanı Kirill Dmitriev, Reuters'e verdiği özel röportajda, Rusya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından çok emin olduğunu ve herhangi bir terslik olması durumunda alıcılardan koruma istemediklerini ve yasal sorumluluğu paylaşacaklarını açıkladı.