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Vladimir Putin’den koronavirüs Sputnik V aşısı açıklaması

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Giriş: 23.09.2020 01:36
Güncelleme:23.09.2020 01:36
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın kendi virüs aşısını (Sputnik V) isteyen BM yetkililerine ücretsiz olarak vermeye hazır olduğunu duyurdu. Aşı projesini finanse eden Devlet Fonu Başkanı Kiril Dimitriyev de Rusya’nın aşısından çok emin olduğunu söyledi. Açıklamanın tüm detaylarını Agşin Kişiyev Moskova’dan aktardı.
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