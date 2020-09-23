Fujifilm Grubu'nun bir şirketi olan Toyama Chemical Co. tarafından grip ilacı olarak geliştirilen Avigan'ın Covid-19 karşısındaki etkinliğini kanıtlamaya yönelik testlerde dün sona gelindiği açıklanmış, normal şartlarda Haziran'da sonlanması hedeflenen sürecin, yeni enfeksiyon sayısındaki düşüş nedeniyle klinik çalışmalarda gecikmeye neden olduğu bildirilmişti. Önümüzdeki günlerde hükumetin kullanımına onay vermesi durumunda Avigan, antiviral ilaç Remdesivir ve steroid ilaç Deksametazon'un ardından Japonya'da Covid-19 tedavisinde kullanımına izin verilen üçüncü ilaç olacak.