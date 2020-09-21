Miçotakis ve Macron'a Merkel freni! Türkiye planları suya düştü





MACRON VE MİÇO'NUN YAPTIRIM HEVESİ

İç siyasette giderek zayıflayan, Libya'da bozguna uğrayan, Suriye'de önemli bir aktör olmaktan çıkan Fransa, Merkel sonrası AB'nin liderliğine soyunmak için Doğu Akdeniz'de agresif bir tutum sergiliyor. Türkiye karşıtı her olayın tarafı olan Macron, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimini kışkırtıyor. 3 ülke de AB'de Türkiye'ye yaptırım istiyor.