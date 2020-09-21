Miçotakis ve Macron'a Merkel freni! Türkiye planları suya düştü
Türkiye ile Yunanistan Ege ve Doğu Akdeniz'de karşı karşıya gelirken, gerilimi yükseltmek isteyen Fransa Yunanistan'ı kışkırtmayı sürdürüyor. Yunanistan, Fransa ve AB'ye güvenerek küstah adımlar atarken, Almanya, Yunanistan'ı Türkiye ile diyalog konusunda uyarıyor. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, AB yaptırımları ile Türkiye'nin kararlı duruşunu hedef almaya çalışırken, Macron da, yaptırım konusunda oldukça hevesli. Ancak, AB'nin en kuvvetli üyesi Almanya'nın şansölyesi Angela Merkel, Türkiye'ye karşı yaptırım çağrılarına karşı çıkıyor. Merkel, Yunanistan, Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin ağır eleştirilere rağmen yaptırımların önüne set olmuş durumda... Rum medyasına göre; AB yaptırım yerine diyalog tezini savunuyor.
Türkiye ile Yunanistan arasında sular giderek ısınıyor. Türkiye'nin diplomatik girişimleri sürerken, Yunanistan şımarıkça tutumu ile masadan kaçıyor. Yunanistan'ı kışkırtan ve küstah hamlelerine destek veren ülke ise Fransa olarak dikkat çekiyor. Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, AB'yi Türkiye'ye yaptırım konusunda uyarıyor.
MACRON VE MİÇO'NUN YAPTIRIM HEVESİ
İç siyasette giderek zayıflayan, Libya'da bozguna uğrayan, Suriye'de önemli bir aktör olmaktan çıkan Fransa, Merkel sonrası AB'nin liderliğine soyunmak için Doğu Akdeniz'de agresif bir tutum sergiliyor. Türkiye karşıtı her olayın tarafı olan Macron, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimini kışkırtıyor. 3 ülke de AB'de Türkiye'ye yaptırım istiyor.
MERKEL FRENİ
Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın, 'Türkiye'ye yaptırım' çağrıları ise şu ana kadar sonuçsuz kaldı. Almanya Şansölyesi Merkel, AB'de ağırlığını koydu ve yaptırım kararının karşısında durdu. Merkel, Türkiye ile diyaloğun sürmesi gerektiğini savundu. Yunanistan'a Türkiye ile diyalog sağlanmalı telkininde bulundu.
RUM MEDYASI: MERKEL 'YAPTIRIM YERİNE DİYALOG' DİYOR
Rum hükümetine yakın çizgisiyle bilinen Fileleftheros gazetesi Türkiye'ye yaptırım isteyen Rum liderliğinin "yaptırım yerine diyalog" diyen AB'nin ağır baskısına maruz kaldığını iddia etti.
Gazete AB Dönem Başkanı Almanya'nın ve Avrupa Komisyonu'nun Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin başlamasına odaklandığını belirtti.
Rum liderin Türkiye'ye yaptırımlarda ısrar ettiği ancak Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bunu frenlediği ifade edildi.
Haberde AB'den Rum yönetimine 'yaptırımlar bekleyebilir' önceliğimiz Türk-Yunan diyaloğunun başlamasıdır mesajı verildiği belirtildi.