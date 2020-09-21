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Miçotakis ve Macron'a Merkel freni! Türkiye planları suya düştü

ile Ege ve 'de karşı karşıya gelirken, gerilimi yükseltmek isteyen Yunanistan'ı kışkırtmayı sürdürüyor. Yunanistan, Fransa ve 'ye güvenerek küstah adımlar atarken, , Yunanistan'ı Türkiye ile diyalog konusunda uyarıyor. Yunanistan ve , AB yaptırımları ile Türkiye'nin kararlı duruşunu hedef almaya çalışırken, Macron da, yaptırım konusunda oldukça hevesli. Ancak, AB'nin en kuvvetli üyesi Almanya'nın şansölyesi Angela , Türkiye'ye karşı yaptırım çağrılarına karşı çıkıyor. Merkel, Yunanistan, Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin ağır eleştirilere rağmen yaptırımların önüne set olmuş durumda... Rum medyasına göre; AB yaptırım yerine diyalog tezini savunuyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.09.2020 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020
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Miçotakis ve Macron'a Merkel freni! Türkiye planları suya düştü

ile arasında sular giderek ısınıyor. Türkiye'nin diplomatik girişimleri sürerken, Yunanistan şımarıkça tutumu ile masadan kaçıyor. Yunanistan'ı kışkırtan ve küstah hamlelerine destek veren ülke ise olarak dikkat çekiyor. Fransa, Yunanistan ve , 'yi Türkiye'ye yaptırım konusunda uyarıyor.



MACRON VE MİÇO'NUN YAPTIRIM HEVESİ
İç siyasette giderek zayıflayan, 'da bozguna uğrayan, 'de önemli bir aktör olmaktan çıkan Fransa, sonrası AB'nin liderliğine soyunmak için 'de agresif bir tutum sergiliyor. Türkiye karşıtı her olayın tarafı olan Macron, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimini kışkırtıyor. 3 ülke de AB'de Türkiye'ye yaptırım istiyor.



MERKEL FRENİ
Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın, 'Türkiye'ye yaptırım' çağrıları ise şu ana kadar sonuçsuz kaldı. Şansölyesi Merkel, AB'de ağırlığını koydu ve yaptırım kararının karşısında durdu. Merkel, Türkiye ile diyaloğun sürmesi gerektiğini savundu. Yunanistan'a Türkiye ile diyalog sağlanmalı telkininde bulundu.


RUM MEDYASI: MERKEL 'YAPTIRIM YERİNE DİYALOG' DİYOR
Rum hükümetine yakın çizgisiyle bilinen Fileleftheros gazetesi Türkiye'ye yaptırım isteyen Rum liderliğinin "yaptırım yerine diyalog" diyen AB'nin ağır baskısına maruz kaldığını iddia etti.

Gazete AB Dönem Başkanı Almanya'nın ve Avrupa Komisyonu'nun Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin başlamasına odaklandığını belirtti.

Rum liderin Türkiye'ye yaptırımlarda ısrar ettiği ancak Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bunu frenlediği ifade edildi.

Haberde AB'den Rum yönetimine 'yaptırımlar bekleyebilir' önceliğimiz Türk-Yunan diyaloğunun başlamasıdır mesajı verildiği belirtildi.

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