19 Eylül 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Darbeci Sisi'ye meydan okudular: Korkmuyoruz, korkmuyoruz...

Darbeci Sisi'ye meydan okudular: Korkmuyoruz, korkmuyoruz...

'ın Süveyş kentinde darbeci Abdulfettah es-Sisi aleyhinde gösterisi düzenlendi. Protestocular 'Korkmuyoruz, korkmuyoruz, seninle bizim aramızda günü var' şeklinde rejime meydan okudu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.09.2020
ABONE OL
Darbeci Sisi'ye meydan okudular: Korkmuyoruz, korkmuyoruz...

Mısır rejimine muhalif kanattan Mükemmilin televizyon kanalı ve Sosyal medyada yer alan bazı görüntülere göre, Başkent Kahire'nin doğusundaki Süveyş kentinin Arab el-Mamel bölgesinde toplanan grup, Sisi aleyhinde gösteri düzenledi.

"Uyumam rahat etmem, düşsün Sisi düşsün" sloganları atan protestocular, 20 Eylül'de düzenlenmesi planlanan protestolara işaret ederek, "Korkmuyoruz, korkmuyoruz, seninle bizim aramızda 20 Eylül günü var" şeklinde rejime meydan okudu.

Mükemmilin kanalının olaylara ilişkin aktardığı haberde, güvenlik güçlerinin gösterilere sert müdahalede bulunduğu ve geniş çaplı gözaltılar yaptığı vurgulandı.

Yapılan yorumlarda, söz konusu protestoların 20 Eylül'de beklenen rejim karşıtı büyük gösterilerin ön hazırlığı olduğuna dikkat çekildi.

İspanya'da yaşadığı belirtilen Mısırlı muhalif Müteahhit Muhammed Ali, halka Sisi rejimine karşı 20 Eylül'den itibaren protesto düzenleme çağrısında bulunmuştu.

Darbesi Sisi hükümeti Oruç Reisten rahatsız oldu! DARBESİ SİSİ HÜKÜMETİ ORUÇ REİS'TEN RAHATSIZ OLDU!
Son dakika: Darbeci Sisi Firavunlukta yarışıyor! Körfez ülkeleri Mısırı Libyada savaşa mı sürüklüyor? SON DAKİKA: DARBECİ SİSİ FİRAVUNLUKTA YARIŞIYOR! KÖRFEZ ÜLKELERİ MISIR'I LİBYA'DA SAVAŞA MI SÜRÜKLÜYOR?
Darbeci Sisi Libyayı tehdit etti, Libyadan cevap gecikmedi: Savaş ilanıdır! DARBECİ SİSİ LİBYA'YI TEHDİT ETTİ, LİBYA'DAN CEVAP GECİKMEDİ: SAVAŞ İLANIDIR!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA