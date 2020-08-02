02 Ağustos 2020, Pazar
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Darbesi Sisi hükümeti Oruç Reis'ten rahatsız oldu!

Son dakika haberine göre; ABD'nin kuklası darbeci Sisi'nin yönettiği Mısır, 'ten rahatsız oldu. 'nin 'de yapmayı planladığı sismik araştırmalarla ilgili skandal bir açıklama yayınladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.08.2020
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Darbesi Sisi hükümeti Oruç Reis'ten rahatsız oldu!

Mısır Dışişleri Bakanlığı skandal bir açıklama yayınladı. Bakanlık yazılı açıklamasında, Türkiye'nin geçen ay yayımladığı Navtex'in (Yazılı Seyir Uyarı Sitstemi) Mısır'ın egemenlik haklarını ihlal ve saldırı" anlamına geldiği kaydedildi.

AÇIKLAMADA AYRINTI VERİLMEDİ

Açıklamada ayrıntı verilmedi, ancak potansiyel ihlalin, Navtex'in sekizinci maddesinde olduğu vurgulandı. Sismik araştırmalar, doğalgaz arama çalışmalarından önceki hazırlıklardan biri olarak biliniyor.

Türkiye'nin sismik araştırma yapacağını açıklamasından sonra, Türkiye ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan arasında, bölgedeki doğalgaz arama çalışmalarıyla ilgili gerilim artmıştı.

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