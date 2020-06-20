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Darbeci Sisi Libya'yı tehdit etti, Libya'dan cevap gecikmedi: Savaş ilanıdır!

Son dakika haberi... ordusu, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin "Sirte ve Cufra kırmızı çizgimizdir" şeklindeki açıklamalarının, Libya'nın iç işlerine yapılmış apaçık bir müdahale ve savaş ilanı olduğunu duyurdu. Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, yaptığı yazılı açıklamada, Sisi'nin açıklamalarına tepki gösterdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.06.2020 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020
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Dırah, açıklamasında, "Sisi'nin, kendi tabiriyle Sirte ve Cufra'nın kırmızı çizgisi olduğunu söylediği açıklamalar, ülkemizin iç işlerine apaçık müdahaledir. Bunu 'ya yapılmış açık bir savaş ilanı sayıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Dırah, şöyle devam etti:

"Kahraman güçlerimiz çıktığı yolunu tamamlamaya ve kalan tüm bölgeleri terörist Kerame (Darbeci 'in askeri operasyonuna verdiği isim) milislerinden, paralı savaşçılardan ve destekçilerinden kurtarmaya kararlıdır."

Sisi, bugün 'ın batısında Mısır Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında güçlerine hitap ederek, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.

"(Libya'nın sahil kenti) Sirte ve (güneyindeki askeri üsse sahip) Cufra (kentleri) kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız." ifadelerini kullanan Sisi, askerlere, "Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." demişti.

Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.

Ordu, 6 Haziran'da da, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu.

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