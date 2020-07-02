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Facebook iyice köşeye sıkıştı! Reklam boykotu çığ gibi büyüyor

Dünyanın en popüler sosyal medya ağlarının başında gelen Facebook, iyice köşeye sıkışmış durumda. ABD Başkanı Donald Trump'ın George Floyd'un ölümünden sonra ülkede başlayan kaos sonrası "Yağma başlarsa ateş açarız" ifadesine destek veren Facebook, adeta kendi ipini çekti. Ünlü sosyal medya platformuna uygulanan reklam boykotu, her geçen gün daha da büyüyor. Boykot kapsamında Facebook'a en büyük darbe Lego firmasından geldi. Ünlü şirket sosyal medya ağına verdiği reklam desteğini durdurdu. Reklam boykotlarıyla karşı karşıya kalan Facebook, bu durumdan nasıl etkilenecek? İşte gelirinin yüzde 98'ini reklamlardan elde eden Facebook'un reklam ağının büyüklüğü...

Giriş Tarihi: 02.07.2020 12:31 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 12:47
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Facebook iyice köşeye sıkıştı! Reklam boykotu çığ gibi büyüyor

Sosyal medya devi Facebook geçtiğimiz yıllarda patlak veren veri skandalından sonra tarihinin en kötü dönemlerinden birisini yaşıyor.

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Facebook iyice köşeye sıkıştı! Reklam boykotu çığ gibi büyüyor

Starbucks, Pepsi, Coca-Cola ve Verizon'un da aralarında bulunduğu onlarca şirket, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın şiddet içerikli paylaşımını silmeyen Facebook'tan reklamlarını çekme kararı almıştı.

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Facebook iyice köşeye sıkıştı! Reklam boykotu çığ gibi büyüyor

Sadece pazartesi günü Adidas, HP, ve Ford firmaları da Unilever, The North Face, Coca Cola, Honda ve diğerlerine katıldı. Kampanya kapsamında sosyal medya reklamlarını durduran son büyük firma Lego oldu.

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Facebook iyice köşeye sıkıştı! Reklam boykotu çığ gibi büyüyor

Son dönemde Mars, Target, Ford, Adidas, Coca Cola, Unilever ve Starbucks dahil toplamda 400 firma sosyal ağlardan reklamlarını kaldırdı.

Peki reklam boykotu Facebook'u nasıl etkileyecek?

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Facebook iyice köşeye sıkıştı! Reklam boykotu çığ gibi büyüyor

KAZANDIĞI HER 100 DOLARDAN 98'İ REKLAMLARDAN GELİYOR

Firma 2019'da gelirinin yüzde 98'ine denk gelen 69.7 milyar doları reklamlardan elde etti.

Başka bir deyişle sosyal meyda devi geçtiğimiz yıl kazandığı her 100 doların 98'ini reklam verenlerden elde etti.