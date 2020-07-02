Facebook iyice köşeye sıkıştı! Reklam boykotu çığ gibi büyüyor

Dünyanın en popüler sosyal medya ağlarının başında gelen Facebook, iyice köşeye sıkışmış durumda. ABD Başkanı Donald Trump'ın George Floyd'un ölümünden sonra ülkede başlayan kaos sonrası "Yağma başlarsa ateş açarız" ifadesine destek veren Facebook, adeta kendi ipini çekti. Ünlü sosyal medya platformuna uygulanan reklam boykotu, her geçen gün daha da büyüyor. Boykot kapsamında Facebook'a en büyük darbe Lego firmasından geldi. Ünlü şirket sosyal medya ağına verdiği reklam desteğini durdurdu. Reklam boykotlarıyla karşı karşıya kalan Facebook, bu durumdan nasıl etkilenecek? İşte gelirinin yüzde 98'ini reklamlardan elde eden Facebook'un reklam ağının büyüklüğü...