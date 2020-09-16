Ruslar akın akın Antalya'ya geliyor! Yaz sezonunun kasım ayına kadar uzayacak

REZERVASYONLAR GAYET İYİ

Rus pazarı açısından eylül rezervasyonlarının da iyi olduğunu anlatan Atmaca, "Muhtemelen sezonun da kasım- aralık ayına kadar uzayabileceğini düşünüyoruz. Çünkü şu ana kadar gelen rezervasyonlar umut verici. Bunda, Antalya'daki tesislerin büyük bölümünün açık olması da etken oldu. Sonuç itibarıyla iyi bir eylül geçiriyoruz, ekimin de iyi olacağı görünüyor. Aldığımız rezervasyonlar gayet iyi" diye konuştu.

SALGIN SÜRECİNDE BÜYÜK BAŞARI

Salgın sürecinde en çok turist ağırlayan destinasyon olan Antalya ve Türkiye'ye insanların akın akın geliyor olmasının sektörün büyük başarısı olduğunu söyleyen Atmaca, "Pandemide kapıların ve tesislerin hala açık olması ve istihdam sağlıyor olmamız, sayılardan daha önemli. Çünkü mart ayında bütün kapıları kapatmıştık ve aylarca bu şehre uçak inmedi, bütün oteller kapalıydı. Normalleşme süreciyle sektörün tüm paydaşları, daha fazla istihdam ve daha fazla otelin açılması için mücadele ettik. Gelinen nokta pandemi süreci için çok büyük bir başarı" diye konuştu.