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Katar'dan İsrail'e rest: Filistin kurtulana kadar görüşme yok

'da yaşanan sıkıntıların temel sebebi için tüm İslam coğrafyasını karşısına alan BAE ve Bahreyn'e tepkiler çığ gibi büyüdü. Bazı Körfez ülkelerinin de İsrail ile normalleşme adımları atılacağı iddia edilirken Katar'dan, büyük bir rest geldi. Türkiye ile yakın ilişkiler kuran Katar, Filistin sorununu çözülene kadar İsrail ile diplomatik ilişki kurmayacağını açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.09.2020
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Katar'dan İsrail'e rest: Filistin kurtulana kadar görüşme yok

BAE ve Bahreyn'den sonra bazı Körfez ülkelerinin İsrail ile normalleşme sürecine gireceği söylentileri üzerine Katar'dan net bir açıklama geldi. Bloomberg'e açıklamalarda bulunan Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lolwah Alkhater, ülkesi hakkındaki iddiaları reddederek, İsrail ile ilişki kurmalarının Filistin sorununun çözümüne bağlı olduğunu söyledi.

ANLAŞMAZLIĞIN KİLİT NOKTASI FİLİSİTİN
Alkhater, Katar'ın, Filistinlilerle anlaşmazlığı çözülene kadar İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmayacağını söyledi. Normalleşmenin bu anlaşmazlığın özü olduğunu düşünmediklerini belirten Alkhater, anlaşmazlığın kilit noktasının "Filistinlilerin işgal altında, vatansız insanlar olarak yaşadıkları sert koşullar" olduğunu ifade etti.

Katarlı yetkili, ayrıca bölge devletlerinin, ülkesine yönelik üç yıllık boykotu sona erdirme yönünde yakında ilerleme olabileceğini kaydetti. Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, İran ile ilişkisi nedeniyle Katar'a üç yıldır diplomatik ve ticari boykot uyguluyor.

KATAR'A BOYKOT UYGULANIYOR
Yeni Şafak'ın haberine göre; Ancak Sözcü Alkhater, Katar'a boykot uygulayan ülkelerden hangileriyle görüşme halinde oldukları konusunda bilgi paylaşmadı. Daha önce konuyla ilgili yetkililer, Doha yönetiminin öncelikle sınırını paylaştığı Suudi Arabistan ile ilişkileri düzeltmeye öncelik vereceğini belirtmişti.

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