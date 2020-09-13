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Bahreyn'deki kurumlara İsrail baskısı

BAE'den sonra ile anlaşan 'de skandal itiraflar yapıldı. , birçok kuruma İsrail ile anlaşılması için baskı yapıldığını açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.09.2020
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Bahreyn'deki kurumlara İsrail baskısı

Bahreyn'deki en büyük muhalif yapılanma olan Vifak Ulusal Derneği, ülke yönetiminin, pek çok kurumu İsraille varılan normalleşme anlaşmasını desteklemeye zorladığını iddia etti.

Derneğin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, normalleşme anlaşmasını desteklemeleri için dini, sosyal ve spor alanındaki pek çok kuruma gözdağı verildiği ve korkutulduğu öne sürüldü.

BAHREYN YÖNETİMİ CEVAP VERMEDİ

Bahreyn yönetiminden söz konusu iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Dernek daha önce de ülkede önde gelen Şii din adamı Şeyh İsa Kasım'ın yaptığı ve İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşmeye karşı tepkisini dile getirdiği açıklamayı yayımlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bahreyn, Mısır, Ürdün ve BAE'nin ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan 4'üncü Arap ülkesi oldu.

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