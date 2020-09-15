Bill Gates koronavirüs aşısı için tarih verdi

"14 MİLYAR DOZ AŞI ÜRETİLMESİ GEREKİYOR"

Bill ve Melinda Gates vakfı ile eşi ile birlikte aşı çalışmalarına destek veren Gates, aşı geliştirilene kadar birçok ülkede bahar aylarındaki gibi yüksek sayıda ölümlerin olabileceği konusunda uyarıda bulunarak, "7 milyar insanın aşılanması için 14 milyar doz aşı üretilmesi gerekiyor. Böyle bir şey bu güne kadar hiç yapılmadı" dedi.