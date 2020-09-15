Son dakika: ABD'nin askeri helikopteri Suriye'de düştü iddiasına yalanlama!
Son dakika haberine göre ABD Ordusu'na ait askeri helikopterin Suriye’nin kuzeyinde düştüğü iddia edildi. ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon'dan yapılan açıklamada, haber yalanlandı.
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Suriye'de rejimin resmi haber ajansı SANA, Suriye'nin kuzeyinde ABD'ye ait bir askeri helikopterin düştüğünü duyurdu. Ancak ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon'dan yapılan açıklamada, haber yalanlandı.
Suriye'de rejime ait resmi haber ajansı SANA, Suriye'nin kuzeyinde Hasiçi şehrinde ABD'ye ait bir askeri helikopterin düştüğünü açıkladı. Haberde, helikopterin tipi ve kazanın nedeninin henüz bilinmediği kaydedilirken, ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyonu haberi yalanlandı.