14 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri BAE ve Bahreyn İsrail ekonomisine can suyu oldu

BAE ve Bahreyn İsrail ekonomisine can suyu oldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son günlerde yapılan normalleşme anlaşmalarından dolayı İsrail'e milyarların akacağını söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.09.2020
ABONE OL
BAE ve Bahreyn İsrail ekonomisine can suyu oldu

Normalleşme anlaşmasının imza töreni için Tel Aviv'den Washington'a seyahati öncesinde basına açıklamalarda bulunan Netanyahu, "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile yapılacak barış anlaşması İsrail ekonomisine milyarları pompalayacak." dedi.

Bir ay içinde iki barış anlaşmasına ulaştıklarını kaydeden Netanyahu, bunun yeni çağ olduğunu belirterek, "Barış karşılığında barışı gerçekleştirmek için yola çıkıyorum." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın diplomatik barışla ekonomik barışı birleştireceği, yatırım, iş birliği ve ortak projelerle milyarların ülkeye pompalanacağı belirtildi.

Bahreyndeki kurumlara İsrail baskısı BAHREYN'DEKİ KURUMLARA İSRAİL BASKISI
Türkiyeden Bahreyne İsrail tepkisi TÜRKİYE'DEN BAHREYN'E İSRAİL TEPKİSİ
Filistinden Bahreyne İsrail tepkisi FİLİSTİN'DEN BAHREYN'E İSRAİL TEPKİSİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA