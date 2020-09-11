Rusya darbeci Hafter'e iki ayda 70 askeri kargo uçağı gönderdi

RUSYA LİBYA'DA ELİNİ GÜÇLENDİRMEYE ÇALIŞIYOR

Al Jazeera televizyon kanalının diplomatik kaynaklardan aktardığına göre, Libya uluslararası yaptırım uzmanlarından oluşan bir grubun gizli raporunda, Rusya'nın Libya'daki paralı asker şirketi Wagner Grubu'na verdiği doğrudan lojistik desteği güçlendirdiği belgelendi.

Rapora göre, Rusya'nın Kasım 2019 ile Temmuz 2020 arasında Libya'ya Suriye'den kalkan 338 askeri kargo uçuşu yönlendirdi.

Bu durum, Haziran ayında ateşkese rağmen, Rusya'nın Wagner ve Hafter milisleriyle sözleşmeli diğer Rus güvenlik şirketlerine neden paralı asker ve silah göndermeye devam ettiği sorusunu akla getiriyor.

BM'nin yanı sıra başta Türkiye olmak üzere Cezayir, Tunus, Fas, ABD ve Almanya gibi birçok ülke, ateşkesi sürekli kılmak ve Libya'daki savaşı sona erdirecek kapsamlı bir diyalog başlatmak için diplomatik çabalarını yoğunlaştırdı.

Birinci ihtimal Moskova, başkent Trablus ile Libya ordusunun yarısından fazlasını oluşturan askerlerin şehri Misrata'ya yeni bir saldırı hazırlığı için Hafter'in savunma gücünü artırmak istiyor.

Bir diğer olasılık da Rusya Cufra hava üssü ile Sirte'deki Kardabiye hava üssündeki savunma gücünü artırarak NATO'nun güneyinde kalıcı varlığını korumak istiyor.

Bu durum Libya'ya MiG-29 çok amaçlı avcı uçağı, Suhoy Su-24 bombardıman uçağı ve gelişmiş Rus silahlarının gönderilmesini açıklıyor.