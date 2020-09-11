Libya halkı Bingazi'de sokağa dökülerek Hafter'i protesto etti

Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in kontrol ettiği Bingazi şehrinde binlerce insan, ağırlaşan yaşam şartlarını protesto etmek için sokaklara döküldü.

Başkent Trablus'un ardından ülkenin ikinci büyük kenti olup Hafter güçlerinin merkezi durumundaki Bingazi'de binlerce gösterici hayat pahalılığı, maaşların ödenmemesi, elektrik ve su kesintileri gibi ağırlaşan yaşam şartlarını protesto etti.