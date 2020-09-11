Fransız direktörden öneri: Adaların statüsü yeniden görüşülmeli

Fransa'da, Arap ve Müslüman Dünyası Çalışmaları Enstitüsü Merkezi (IREMAM) Araştırma Direktörü François Burgat, "Fransa'nın, yüzlerce Yunan adasının münhasır ekonomik bölgelerini (MEB) belirleyen kuralların yeniden müzakere edilmesine yönelmeli" dedi. Burgat, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Lübnan, Libya ve Doğu Akdeniz'e ilişkin politikalarını değerlendirdi. "Trablus ve Ankara arasında yapılan anlaşmadan sonra Akdeniz'de münhasır ekonomik bölgelerin belirlenmesine ilişkin yaşanan kriz, Fransızların çeşitli nedenlerle Türkiye'nin büyük bölgesel güçlerin arasına dönmesine karşı çıkma eğilimini doğruladı" değerlendirmesinde bulunan Burgat, Türkiye'nin Akdeniz'e kıyısı en fazla olan ülke olduğunu vurguladı. Burgat, "Yunanistan'ın münhasır ekonomik bölgesini belirleyen harita, Türkiye'nin mantıklı olarak uymayı reddettiği uluslararası hukukun bu kısmının yeniden müzakere edilmesi gerektiğini açıkça göstermektedir." ifadelerini kullandı.



MACRON'UN SEÇİM YATIRIMI

Macron'un tek taraflı olarak Türkiye'nin taleplerine karşı çıkmaması gerektiğini vurgulayan Burgat, "Fransa'nın, yüzlerce Yunan adasının münhasır ekonomik bölgelerini belirleyen kuralların yeniden müzakere edilmesine yönelmesi gerekiyor. Maalesef, Türkiye'ye ayrımcılık yapmak Cumhurbaşkanı Macron'un seçim ajandasının bir parçası gibi görünüyor. Fransız toplumunu bölen İslamofobinin tüm yönlerinin kullanılması, Macron'un seçim ajandasında sefil şekilde merkezi yer alıyor" değerlendirmesinde bulundu. Burgat, Macron'un seçim telaşında bir kez daha aklın, Fransa ve Türkiye ile diğer Akdeniz ülkelerinin çıkarlarının önüne geçmemesini umulduklarını belirtti.



İSRAİL ENDEKSLİ SİYASET

BURGAT, Macron'un son 3 yılda ortaya koyduğu politikaların Ortadoğu ajandasını ortaya çıkardığını belirterek, "Macron, Lübnan'da İsrail yanlıların tepkilerine rağmen Hizbullah'ı siyasi sürece dahil ederek doğru yolda adım attı. Gerçek şu ki, Macron'un Ortadoğu ajandası hakkında bildiğimiz şey, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)-Suudi Arabistan-İsrail ekseninde oluşmaktadır. Macron buna yakından ilişkili" ifadelerini kullandı. Bu eksenin, Arap Baharı'na karşı olduğunu anlatan Burgat, insan haklarını savunan Fransa'nın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi gibi liderleri desteklemesine ilişkin, "Fransa'nın bu yüzü maalesef yeni değil. Fransa, neredeyse kör şekilde Sisi'ye ve Libya'da (gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife) Hafter'e belirli iki yüzlülükle destek verdiğini açık şekilde ortaya koydu" değerlendirmesinde bulundu.