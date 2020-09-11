MSB: Libya açıklarında arama kurtarma eğitimi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Libya açıklarında TCG Gemlik Fırkateyni ile denizde arama kurtarma eğitimi icra edildiğini duyurdu.

Türk Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Libya açıklarında görev yapan TCG GEMLİK Fırkateynimiz ile gemide konuşlu helikopter tarafından denizde arama kurtarma eğitimi icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ficeTPjVlJ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 11, 2020

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Libya açıklarında görev yapan TCG Gemlik Fırkateynimiz ile gemide konuşlu helikopter tarafından denizde arama kurtarma eğitimi icra edildi" denildi.