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MSB: Libya açıklarında arama kurtarma eğitimi icra edildi

Milli , faaliyetleri kapsamında açıklarında Gemlik Fırkateyni ile denizde arama kurtarma eğitimi icra edildiğini duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.09.2020 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020
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MSB: Libya açıklarında arama kurtarma eğitimi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Libya açıklarında TCG Gemlik Fırkateyni ile denizde arama kurtarma eğitimi icra edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Libya açıklarında görev yapan TCG Gemlik Fırkateynimiz ile gemide konuşlu helikopter tarafından denizde arama kurtarma eğitimi icra edildi" denildi.

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