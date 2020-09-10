İsrail gazetesi yazdı: Türkiye Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü

Haberde ayrıca, bölgede Türkiye'nin, stratejik öneme sahip Katar ve Somali gibi ülkelerde askeri üsler kurmasına da dikkat çekildiği haberde, Türkiye'nin batı ülkelerine ve Çin'e benzer minyatür, hipersonik ve yönlendirilmiş enerji silahları üreterek savunma kabiliyetini genişletmeyi amaçladığı ifade edildi.