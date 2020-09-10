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İsrail gazetesi yazdı: Türkiye Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü

 gazetesinde 'nin savunma sanayiine yönelik çarpıcı bir yorum geldi. gazetesi, Türkiye'nin 'nun bir numaralı askeri gücü olma yolunda ilerlediğini belirtti.

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Giriş Tarihi: 10.09.2020 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020
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İsrail gazetesi yazdı: Türkiye Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü

basınından gazetesi, 'nin savunma sanayinde attığı adımları yazdığı haberinde, özellikle sıvı yakıtlı roket motoru çalışmaları ve Bayraktar 'larının başarılarını vurguladı.

İsrail gazetesi yazdı: Türkiye Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü İSRAİL GAZETESİ YAZDI: TÜRKİYE ORTA DOĞU'NUN BİR NUMARALI ASKERİ GÜCÜ

TÜRKİYE BÖLGENİN BİR NUMARALI ASKERİ GÜCÜ

Türkiye'nin savunma sanayiindeki ses getiren çalışmaları İsrail basınında da geniş yankı uyandırdı. İsrail gazetesi, Türkiye'nin 'nun bir numaralı askeri gücü olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Türkiye tarafından geliştirilen güdümlü silah teknolojilerine ve sıvı yakıtlı roket motoru çalışmalarına işaret edilen haberde, bu yöntem ile Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılıktan kurtulmayı amaçladığı yazıldı.

Haberde ayrıca, bölgede Türkiye'nin, stratejik öneme sahip ve gibi ülkelerde askeri üsler kurmasına da dikkat çekildiği haberde, Türkiye'nin batı ülkelerine ve 'e benzer minyatür, hipersonik ve yönlendirilmiş enerji silahları üreterek savunma kabiliyetini genişletmeyi amaçladığı ifade edildi.

"TÜRKİYE BİR DÜNYA MARKASI HALİNE GELDİ"

Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojisinde bir dünya markası haline geldiğine özellikle vurgu yapan İsrail gazetesi, Bayraktar SİHA'larının başarısına işaret ederek , ve 'da SİHA'ların etkili bir biçimde kullanılmasına da dikkat çekti.

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