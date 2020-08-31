31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Trump ABD'deki seçim öncesinde oylarını artırdı

3 Kasım'da ABD'de yapılacak seçim öncesinde yapılan anketlerde Trump'ın oyları yükselişe geçti. Yüzde 9 geride görünene Trump, aradaki farkı yüzde 6 seviyesine kadar indirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.08.2020
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Trump ABD'deki seçim öncesinde oylarını artırdı

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yarışında anketlerde, Demokrat aday Joe Biden önde görünürken, mevcut Başkan ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın özellikle kritik eyaletlerde arayı kapattığı görülüyor.

ANKETLERDE HAREKETE GEÇTİ

Biden ve Trump'ın, partilerinin kurultaylarında resmi olarak başkan adayı olmalarının ardından, seçim atmosferinde gözler anketlere çevrildi.

ABD'de yayın yapan ve güvenilir kabul edilen siyasi analiz sitesi "Real Clear Politics"in derlediği güncel anketlere göre, ülke genelinde Demokrat aday Biden, yarışı Trump'ın ortalama yüzde 6,9 önünde götürüyor.

Biden'ın 28 Temmuz'da ulusal çapta yüzde 9 önde olduğu göz önüne alındığında Trump'ın yavaş da olsa yarışta Biden ile arayı kapattığı görülüyor.

Trump, anketlerdeki asıl atılımı, seçimlerin kaderini belirleyecek "swing (salıncak)" eyaletlerde yaptı.

PUAN FARKI KAPANIYOR

Salıncak eyaletlerin başında bulunan Michigan'da Biden, 28 Temmuz'da Trump'ın yüzde 8,4 önündeyken bu rakam, bugün yüzde 2,6'ya düştü. Bir diğer kritik eyalet olan Pennsylvania'da da Biden, 28 Temmuz'da Trump'ın yüzde 7,4 önündeyken, bugün bu rakamın yüzde 5,8'e düştüğü görülüyor.

Wisconsin'de 28 Temmuz'da, yüzde 6,4 önde olan Biden, şu anda bu eyalette yalnızca 3,5 önde görülüyor. Aynı tarih aralığında Biden'ın yarışta Trump'a attığı fark, Florida'da yüzde 7,8'den yüzde 3,7'ye, Arizona'da ise yüzde 4'ten, yüzde 2,2'ye geriledi.

Öte yandan Kuzey Carolina'da Biden, 28 Temmuz'da yüzde 3,8 önde iken, şu anda Trump'ın, Biden'ın yüzde 0,3 önüne geçtiği görülüyor.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020 Salı günü gerçekleştirilecek.

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