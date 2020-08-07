Her iki aday arasında seçim kampanyalarının önümüzdeki aylarda ne kadar çekişmeli olabileceğinin sinyalini veren Başkan Trump, "Radikal sol gündemi takip ediyor, silahlarınızı alıyor. 2. defa değişikliğinizi yok etmeye çalışıyor. Din yok, hiçbir şey yok, İncil'e zarar veriyor, Tanrı'ya zarar veriyor. Tanrı'ya karşı, silahlara karşı, bizim her tür enerjimize karşı olan radikal solun Ohio'da başarılı olacağını sanmıyorum" dedi.

