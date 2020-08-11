11 Ağustos 2020, Salı
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Son dakika: Trump G7 Zirvesi’ni seçim sonrasına erteledi

Son dakika haberine göre Başkanı , daha önce Eylül ayına ertelediği Zirvesi’ni, Kasım ayında yapılacak sonrasına erteledi. G7'nin Haziran ayında 'de yapılması bekleniyordu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.08.2020
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Son dakika: Trump G7 Zirvesi’ni seçim sonrasına erteledi

ABD Başkanı Donald Trump, Haziran ayında yapılması planlanan G7 Zirvesi'ni, korona virüs salgını nedeniyle Eylül ayına ertelemişti. Trump, zirveyi bir kez daha erteledi. Trump, zirvenin 3 Kasım ABD seçimleri sonrasına ertelenmesini istedi.

Beyaz Saray'da açıklama yapan Trump, "Eylül ayında yapacaktık ama seçim sonrasına ertelenmesini istedim" dedi. Beyaz Saray'ın henüz liderleri bilgilendirmediğini ifade eden Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davet edilip edilmeyeceğinin sorulması üzerine ise Putin'in önemli bir isim olduğunu ve davet edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

G7'nin Haziran ayında Camp David'de yapılması bekleniyordu.

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