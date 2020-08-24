Donald Trump: Kazanmaları için tek yol var! Hile yapmak

Donald Trump, Kuzey Carolina eyaletine bağlı Charlotte kentindeki Cumhuriyetçi Parti Kurultayında, partinin resmi başkan adayı gösterilmesinin ardından, toplantının yapıldığı salona "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirdi.

Salonda kendisi için "4 yıl daha" diye slogan atan katılımcılara seslenen Trump, Demokratlar'a atfen "onları delirtmek istiyorsanız 12 yıl daha diye bağırın." ifadesini kullandı.







MIKE PANCE YENİDEN ADAY

ABD'de 3 Kasım 2020'de gerçekleştirilecek olan başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi Parti Mike Pence'i yeniden aday gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Mike Pence için Joe Biden'ın başkan yardımcısı adayı Kamala Harris'in karşısında durabilecek kabiliyete sahip olduğunu söylemişti.