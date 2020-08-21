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Yunan profesörden Türkiye itirafı: Ege ve Doğu Akdeniz'de haksız olan biziz

'da eski diplomat ve uluslararası hukuk profesörü itiraf gibi sözler kaydetti. Yunan profesör hem 'de kendi kamuoylarından bilinenin aksine haklı pozisyonda olmadıklarını açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.08.2020 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020
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Yunan profesörden Türkiye itirafı: Ege ve Doğu Akdeniz'de haksız olan biziz

Uluslararası Hukuk Profesörü Aleksis İraklidis, "Yunanistan'da herkes hem Ege hem Doğu Akdeniz konularında Yunanların haklı olduğunu ve Türkiye'nin saldırgan ve haksız olduğunu sanmakta. Ama gerçek tamamen farklı" dedi.

Türkiye ve Yunanistan arasında Ege ve Doğu Akdeniz üzerinden tartışmalar devam ediyor. Uluslararası Hukuk Profesörü Aleksis İraklidis bir haber sitesinde yaptığı açıklamalarda Türkiye ve Yunanistan ilişkilerini ele aldı.

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EGE YUNAN GÖLÜ DEĞİL
İraklidis, "Yunanistan'da herkes hem Ege hem Doğu Akdeniz konularında Yunanların haklı olduğunu ve Türkiye'nin saldırgan ve haksız olduğunu sanmakta. Ama gerçek tamamen farklı" ifadelerini kullandı. 15 yıl boyunca diplomatlık yaptığını dile getiren İraklidis, "Biz Ege'nin Yunan gölü olduğunu sanıyoruz. Ama öyle değil Ege'de tarafların hukuki tezleri 6 konuda aslında eşit. Size bir örnek vereyim, hava sahası konusunda Yunanistan tamamen haksız. Kara sularımız madem 6 mil o zaman hava sahamızın da buna eşit olması lazım. Bu uluslararası hukuka göre böyledir. Uçuş bilgi bölgesi konusunda da öyle. Savaş uçaklarının uçuş izni almalarına gerek yok" dedi.

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