TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN SICAK ÇATIŞMA YAŞAR MI?

Tarafların doğrudan bir sıcak çatışma içine girmemek için her yolu deneyeceğini ifade eden Pirinççi, "Böyle bir ihtimal yoktur diyemem açıkçası. Sıcak çatışma ihtimali var ama bunu yüksek ihtimal olarak görmüyorum çünkü sıcak bir çatışmanın taraflara yönelik bir maliyeti var. Yani Mısır'ın Libya'ya askeri angajmandan doğan bir maliyeti var . Mısır bunu ne kadar göze alabilir? Tartışma konusu. Aynı zamanda Fransa'nın kendisinden binlerce kilometre ilerde bir operasyonu ne kadar sürdürebilir?

Ayrıca Fransa'nın çıkarları bundan ne kadar olumsuz etkilenebilir yine bu bir tartışma konusu. Benzeri şeyleri Suudi Arabistan ve BAE içinde de geçerli. Yunanistan'ın Türkiye ile karşı karşıya gelmesi halinde Yunanistan'ın başına gelecekleri düşünemiyorum.