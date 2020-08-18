Mısır'dan Doğu Akdeniz provokasyonu! Yunanistan ile imzaladığı korsan anlaşmayı onayladı
Mısır, Doğu Akdeniz'de provokatif eylemlerini sürdürüyor. Mısır ile Yunanistan arasında imzalanan sözde deniz yetki alanları anlaşması, Mısır parlamentosu tarafından onaylandı.
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KORSAN DENİZ YETKİ ALANLARI ANLAŞMASI
Mısır merkezli El-Beled Televizyonu'nun internet sitesinde yer alan habere göre, Parlamento Anayasa ve Yasama Komisyonu, söz konusu anlaşmaya onay verdi.
KORSAN DENİZ YETKİ ALANLARI ANLAŞMASI
Karar metnine göre, anlaşmanın iki taraf arasındaki deniz yetki alanlarını kısmen belirlediği, ileride yapılacak görüşmeler neticesinde bu sınırların tamamının belirleneceği kaydedildi.
Atina yönetimi, 9 Haziran'da İtalya, 7 Ağustos'ta ise Mısır ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmaları yapmıştı.