18 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Mısır'dan Doğu Akdeniz provokasyonu! Yunanistan ile imzaladığı korsan anlaşmayı onayladı

Mısır'dan Doğu Akdeniz provokasyonu! Yunanistan ile imzaladığı korsan anlaşmayı onayladı

, 'de provokatif eylemlerini sürdürüyor. Mısır ile arasında imzalanan sözde deniz yetki alanları anlaşması, Mısır parlamentosu tarafından onaylandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.08.2020 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020
ABONE OL
Mısır'dan Doğu Akdeniz provokasyonu! Yunanistan ile imzaladığı korsan anlaşmayı onayladı

Mısır merkezli El-Beled Televizyonu'nun internet sitesinde yer alan habere göre, Parlamento Anayasa ve Yasama Komisyonu, söz konusu anlaşmaya onay verdi.

ANALİZ - Orta Doğu’da yeni düzen nasıl olacak? Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bölgede ne hedefliyor? ANALİZ - ORTA DOĞU'DA YENİ DÜZEN NASIL OLACAK? MISIR, SUUDİ ARABİSTAN VE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ BÖLGEDE NE HEDEFLİYOR?

KORSAN DENİZ YETKİ ALANLARI ANLAŞMASI
Karar metnine göre, anlaşmanın iki taraf arasındaki deniz yetki alanlarını kısmen belirlediği, ileride yapılacak görüşmeler neticesinde bu sınırların tamamının belirleneceği kaydedildi.

Atina yönetimi, 9 Haziran'da İtalya, 7 Ağustos'ta ise Mısır ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmaları yapmıştı.

Son dakika: Bakan Akardan Doğu Akdeniz açıklaması: Yunanistan-Mısır anlaşmasının hiçbir hükmü yok SON DAKİKA: BAKAN AKAR'DAN DOĞU AKDENİZ AÇIKLAMASI: YUNANİSTAN-MISIR ANLAŞMASININ HİÇBİR HÜKMÜ YOK
Bakan Hulusi Akardan net açıklama: Mısır ile Yunanistan arasındaki anlaşmanın hiçbir hükmü yok BAKAN HULUSİ AKAR'DAN NET AÇIKLAMA: MISIR İLE YUNANİSTAN ARASINDAKİ ANLAŞMANIN HİÇBİR HÜKMÜ YOK
ANALİZ - Orta Doğu’da yeni düzen nasıl olacak? Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bölgede ne hedefliyor? ANALİZ - ORTA DOĞU'DA YENİ DÜZEN NASIL OLACAK? MISIR, SUUDİ ARABİSTAN VE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ BÖLGEDE NE HEDEFLİYOR?
Yunanistan Doğu Akdeniz’de kendi tezlerini çürüttü! Mısır ile yaptığı anlaşma geçersiz YUNANİSTAN DOĞU AKDENİZ'DE KENDİ TEZLERİNİ ÇÜRÜTTÜ! MISIR İLE YAPTIĞI ANLAŞMA GEÇERSİZ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA