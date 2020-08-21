21 Ağustos 2020, Cuma
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Son dakika: Endonezya'da 6,9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre; 'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 6,9 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Deprem sonrası alarmı verilmedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.08.2020
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Son dakika: Endonezya'da 6,9 büyüklüğünde deprem

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), depremin merkez üssünün eyalete bağlı Doğu Flores bölgesindeki Larantuka ilçesinin 171 kilometre kuzeydoğu açıklarında kaydedildiğini açıkladı.

Depremde şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi.

Bengkulu eyaletinde de 19 Ağustos'ta 6 dakika arayla 6,9 ve 6,8 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

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